БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Почитаме Божията майка - покровителка на жените и семейното огнище

Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица
Слушай новината

Християнската църква отдава почит на Дева Мария. Това е един от най-големите християнски празници.

Почитаме Божията майка като покровителка на жените и семейното огнище.

Празникът ще бъде отбелязан с тържествени литургии в храмовете в цялата страна.

Патриарх Даниил ще бъде в Кюстендил, където ще отслужи Света литургия в храма "Успение Богородично" в града.

В Троянския манастир в 7.00 ч. започна първата служба, а в 9.00 започна и Архиерейска света литургия.

Кулминацията е в 11.00 ч., когато литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица Троеручица ще премине от храма до мястото, където е било първото чудо от нея.

Сред стенописите на Захари Зограф и под звъна на манастирските камбани празничният дух вече цари в Троянския манастир. Мерките за сигурност са засилени.

Вярата, традицията и надеждата отново събират хората в тази древна света обител.

Вижте още в прякото включване на Варсен Такворян.

#Троянски манастир #успение богородично #литийно шествие #Света Богородица #чудотворна икона

Последвайте ни

ТОП 24

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
4
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му
5
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
4
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
6
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище

Още от: Общество

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Чете се за: 00:57 мин.
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг? Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.
Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Протестиращи разбиха офис на управляващата партия в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
По света
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ