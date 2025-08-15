Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица

Християнската църква отдава почит на Дева Мария. Това е един от най-големите християнски празници.

Почитаме Божията майка като покровителка на жените и семейното огнище.

Празникът ще бъде отбелязан с тържествени литургии в храмовете в цялата страна.

Патриарх Даниил ще бъде в Кюстендил, където ще отслужи Света литургия в храма "Успение Богородично" в града.

В Троянския манастир в 7.00 ч. започна първата служба, а в 9.00 започна и Архиерейска света литургия.

Кулминацията е в 11.00 ч., когато литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица Троеручица ще премине от храма до мястото, където е било първото чудо от нея.

Сред стенописите на Захари Зограф и под звъна на манастирските камбани празничният дух вече цари в Троянския манастир. Мерките за сигурност са засилени.

Вярата, традицията и надеждата отново събират хората в тази древна света обител.

Вижте още в прякото включване на Варсен Такворян.