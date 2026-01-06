БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Запази

Министърът на отбраната отчете намаляване на дефицита от кадри в армията, но заради липсата на бюджет модернизацията спира

президентът радев призова партиите изпълнят обещанията ремонт изборното законодателство
Слушай новината

Президентът Румен Радев е готов да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет в най-скоро време. Държавният глава призова парламента да преработи изборното законодателство, за да бъде ограничен корпоративния и купен вот. Радев взе участие в празничното освещаване на бойните знамена и знамената светини. Министърът на отбраната Атанас Запрянов отчете намаляване с 4,3% дефицита от кадри в армията, но се оплака, че заради липсата на бюджет модернизацията спира.

Президентът заяви, че няма да чака края на депутатската ваканция, за да връчи първия мандат.

Румен Радев, президент на Република България: "Както знаете, партиите са още в почивка, но аз смятам да връча мандата в най-скоро време на първата по численост парламентарна група. Както и вие следяхте консултациите партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след борени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите."

Призова партиите да изпълнят обещанията, поети по време на консултациите за ремонт на изборното законодателство.

Румен Радев, президент на Република България: "Нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете. А това знаете вече го дискутирахме и е възможно да стане със 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но задължително ръчно преброяване на разписките, което трябва да гарантира по-голямо доверие в изборния процес."

Румен Радев коментира въпроса готов ли е да се включи в политиката със свой партиен проект и отхвърли критиките, че разединява нацията.

Румен Радев, президент на Република България: "Тя тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. Но по-належащия въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет."

"Ние отчета го правим всеки ден за това, което правим за българските граждани. И въпреки всички критики от началото на нашия мандат и специално и към мен, че разединявам българската нация, категоричната победа на вторите избори, в които участвахме, само показва, че въпреки тези опорки хората имат друго мнение. Най-важното е да обединяваме българите ооколо техните най-важни интереси. Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме партиите. Ние сме избрани да обединяваме българските граждани срещу всеки опит техните права да бъдат нарушени."

Снимки: БТА

Според Радев след ареста на президента Николас Мадуро международният правов ред се разпада. Призова за укрепване на българската армия и не спести и критики към властта.

Румен Радев, президент на Република България: "Вие сте свидетели, че управляващите положиха неистови усилия за тази една година да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция. Като започнем през срещата на върха на НАТО, сесиите на Общото събрание на ООН, но сега странно при такава голяма активност и желание да изразяват външната политика, странно мълчат. И всъщност правителството, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика, не смее нито да я формулира, нито да я заяви. Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента и се натрупаха прецеденти, които засилват риска пред всяка едно страна в сферата на сигурността, включително и България. Това означава да се грижим много повече за българската армия, за собствените отбранителни способности, а също така и за силата и стратегическата тежест на съюзите, в които членуваме."

Военният министър Атанас Запрянов заяви, че заради липсата на държавен бюджет са спрени модернизационните проекти на армията и приемът на нови военни.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор трябва да изчака. Искам да ви кажа, че за една година от 28% некомплект сме намалили с 4,3% некомплекта на войниците. А общо за армията е около 2% намален некомплектът."

До гласуване на нов бюджет армията ни не може да ползва и заеми по инициативата SAFE на ЕС. Така проектите за придобиване на нова ПВО система, три минни ловци и доставката на 3D радари буксуват.

#президента Румен Радев # Атанас Запрянов #връчване на мандат

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
4
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
5
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
6
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Политика

Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група
Чете се за: 01:17 мин.
Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски" Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:27 мин.
Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж
Чете се за: 00:40 мин.
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г. МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.
Чете се за: 01:22 мин.
Старт на новия политически сезон Старт на новия политически сезон
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите
Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ) 18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Общество
Венецуела след Мадуро: Кoи са хората на САЩ в Каракас?
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ