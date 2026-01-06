Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство

Президентът Румен Радев е готов да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет в най-скоро време. Държавният глава призова парламента да преработи изборното законодателство, за да бъде ограничен корпоративния и купен вот. Радев взе участие в празничното освещаване на бойните знамена и знамената светини. Министърът на отбраната Атанас Запрянов отчете намаляване с 4,3% дефицита от кадри в армията, но се оплака, че заради липсата на бюджет модернизацията спира.

Президентът заяви, че няма да чака края на депутатската ваканция, за да връчи първия мандат.

Румен Радев, президент на Република България: "Както знаете, партиите са още в почивка, но аз смятам да връча мандата в най-скоро време на първата по численост парламентарна група. Както и вие следяхте консултациите партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след борени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите."

Призова партиите да изпълнят обещанията, поети по време на консултациите за ремонт на изборното законодателство.

Румен Радев, президент на Република България: "Нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете. А това знаете вече го дискутирахме и е възможно да стане със 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но задължително ръчно преброяване на разписките, което трябва да гарантира по-голямо доверие в изборния процес."

Румен Радев коментира въпроса готов ли е да се включи в политиката със свой партиен проект и отхвърли критиките, че разединява нацията.

Румен Радев, президент на Република България: "Тя тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. Но по-належащия въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет." "Ние отчета го правим всеки ден за това, което правим за българските граждани. И въпреки всички критики от началото на нашия мандат и специално и към мен, че разединявам българската нация, категоричната победа на вторите избори, в които участвахме, само показва, че въпреки тези опорки хората имат друго мнение. Най-важното е да обединяваме българите ооколо техните най-важни интереси. Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме партиите. Ние сме избрани да обединяваме българските граждани срещу всеки опит техните права да бъдат нарушени."

Снимки: БТА

Според Радев след ареста на президента Николас Мадуро международният правов ред се разпада. Призова за укрепване на българската армия и не спести и критики към властта.

Румен Радев, президент на Република България: "Вие сте свидетели, че управляващите положиха неистови усилия за тази една година да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция. Като започнем през срещата на върха на НАТО, сесиите на Общото събрание на ООН, но сега странно при такава голяма активност и желание да изразяват външната политика, странно мълчат. И всъщност правителството, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика, не смее нито да я формулира, нито да я заяви. Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента и се натрупаха прецеденти, които засилват риска пред всяка едно страна в сферата на сигурността, включително и България. Това означава да се грижим много повече за българската армия, за собствените отбранителни способности, а също така и за силата и стратегическата тежест на съюзите, в които членуваме."

Военният министър Атанас Запрянов заяви, че заради липсата на държавен бюджет са спрени модернизационните проекти на армията и приемът на нови военни.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор трябва да изчака. Искам да ви кажа, че за една година от 28% некомплект сме намалили с 4,3% некомплекта на войниците. А общо за армията е около 2% намален некомплектът."

До гласуване на нов бюджет армията ни не може да ползва и заеми по инициативата SAFE на ЕС. Така проектите за придобиване на нова ПВО система, три минни ловци и доставката на 3D радари буксуват.