ИЗВЕСТИЯ

Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
С военен ритуал и митинг-поклонение жители и гости на родния град на поета и революционер отдадоха почит на неговото дело и безсмъртни завети

В родния град на Христо Ботев отбелязват 178 години от рождението му с митинг-поклонение в центъра на града.

Десетки граждани сведоха глави в знак на почит и преклонение пред паметника на гениалния поет и революционер Христо Ботев. Честванията започнаха с военен ритуал в Националния музей Христо Ботев. Пред паметника на поета и пред каменната фигура на неговата майка Иванка Ботева бяха положени цветя и прозвучава Ботевото стихотворение "Майце си". По традиция честванията продължиха с митинг-поклонение. Жителите и гостите на града и в момента изкачват стъпалата до паметника му, за да поднесат цветя и венци. Те посочиха, че днес е не само повод за преклонение пред неговата личност, но и начин всеки един от нас да се опита да превърне Ботевите завети в лична житейска философия.

Ася Николова - директор на национален музей "Христо Ботев" гр. Калофер: "И ми се ще да не ни звучи толкова актуално днес Ботев, защото написаното от него преди 150 години ние не сме променили нещо в себе си, в своя живот, то все още е актуално, за съжаление. И днес големите дела се вършат от малки хора. Малките хора не искат нищо друго, освен да работят за благото на България."

"Не само днес, всеки ден да си спомняме за нашето прекрасно минало, славно минало и за героите, които никога няма да умрат."

"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира, защото оставя диря след него и трябва да се спазва примера."

"В днешно време в никакъв случай не съм сигурен, че хората си дават сметка какво е жертвал той, какво са жертвали всички други апостоли и борци за свободата, а това е нещо, което ние никога няма да направим."

В чест на великия българин всяка година на 6 януари представителната рота на 61-а Стрямска бригада полага пред внушителния му паметник гирлянд на славата.

Вижте прякото включване на Нели Ангелова

#178 години от рождението на Христо Ботев #Калофер

