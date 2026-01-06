България почита Христо Ботев - 178 години от рождението на поета и революционера

България отбелязва 178 години от рождението на Христо Ботев – поет, публицист и революционер, който остава един от най-силните символи на борбата за свобода.

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 година в Калофер. Неговите стихове и идеи и днес вдъхновяват с послания за смелост, справедливост и любов към родината.

Честванията в Калофер започнаха още в навечерието на годишнината с рецитали на Ботеви стихове, поднасяне на венци и тържествена програма. Кулминацията е днес с митинг-поклонение пред паметника на поета.

По традиция в родния му град се събират хора от цялата страна, за да почетат делото му и да си припомнят защо Христо Ботев остава завинаги млад герой в българската история.

Като послание към младите хора често звучи един от най-силните му стихове:

„Тоз, който падне в бой за свобода,

той не умира.“

Думите на Ботев напомнят, че смелостта, изборът и каузата имат значение и днес, както и преди почти два века.