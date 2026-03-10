Тийнейджърите спят все по-малко, показва проучване

Все повече тийнейджъри спят по-малко от препоръчителните осем часа на нощ. Според учени това вече се превръща в сериозен проблем за общественото здраве в САЩ.

Проучване сред повече от 120 000 гимназисти показва, че между 2007 и 2023 г. делът на учениците с недостатъчен сън се е увеличил от около 69% на почти 77%. То е публикувано в научното списание JAMA. За недостатъчен сън се смятат седем или по-малко часа на нощ, а пет часа или по-малко се определят като много кратък сън. Делът на тийнейджърите, които спят толкова малко, също е нараснал – от около 16% на 23%.

Специалистите обясняват, че сънят е изключително важен за организма. По време на сън тялото се възстановява, изчиства токсините и укрепва имунната система.

Според учените една от възможните мерки е по-късното начало на учебните часове, което може да помогне на учениците да спят повече и да подобрят както здравето си, така и успеха си в училище.