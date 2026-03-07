Исторически успех за България при юношите на световното по биатлон

Българският състезател Георги Джоргов спечели златен медал в масовия старт на 12 километра при юношите до 19 години на световното първенство по биатлон.

18-годишният българин стигна до победата след силно състезание, въпреки че падна в началото на старта. Той допусна само една грешка на стрелбището, но успя да навакса и да финишира първи.

Сребърният медал спечели състезател от Латвия, а бронзът остана за представител на Финландия.

Това е втори медал за Георги Джоргов от шампионата. По-рано той спечели и бронз в индивидуалната дисциплина, което прави представянето му едно от най-успешните за България на първенството.



