В Мексико поставиха рекорд за най-голямо човешко изображение на футболна фланелка

В мексиканският град Тукстла Гутиерес поставиха рекорд за Гинес за най-голямото човешко изображение на футболна фланелка.

4757 души, облечени в различни цветове, се подредиха на терена на стадиона и оформиха трицветна фланелка, видима от въздуха. Така подобриха предишният рекорд, който беше направен от 2891 участници в Колумбия през 2018 година.

Инициативата е част от събитията, свързани с подготовката за Световното първенство по футбол тази година. Мексико ще бъде съвместният домакин със Съединените щати и Канада. Мондиалът е от 11 юни до 19 юли.