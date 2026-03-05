Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора

В зоопарка в Стара Загора има три нови попълнения – новородени лъвчета. Малките са поколения на младата двойка лъвове Елза и Лео и вече предизвикат огромен интерес сред посетителите.

Лъвчета са се родени на 20 януари тази година. Те са две мъжки и едно женско и в момента се развиват добре под грижите на своята майка. Гордата лъвица Елза вече спокойно ги показва пред посетителите, които с любопитство наблюдават първите им стъпки.

Специалистите от сектор „Хищници“ в зоопарка следят внимателно развитието на малките. Бебетата лъвчета все още нямат имена.