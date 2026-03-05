Стотици участници се включиха в сауна маратон в Естония

В Естония стотици участници се включиха в ежегодния европейски сауна маратон, превръщайки традиционната сауна в истинско състезание.

Отбори от четирима души, облечени в различни костюми, се състезават кой ще посети най-много сауни за най-кратко време, като във всяка трябва да прекарат поне 3 минути. Някои от местата предлагат музика и светлини, създавайки атмосфера на парти.

Между отделните спирки участниците тичат навън при минусови температури, а някои дори се потапят в ледени дупки.

Тази година са участвали около 900 души от 20 държави, като събитието включва 21 сауни.