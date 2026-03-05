Сноубордистката Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

България изпраща подкрепа към най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова. Преди ден тя претърпя сериозен инцидент в Чехия, ударена от пиян турист до началната станция на лифта в така наречената „безопасна зона“.

Малена се подготвяше за стартовете си в световната купа през уикенда. Вследствие на удара е получила множество фрактури и е била транспортирана с хеликоптер до болница, където е стабилизирана. Утре ѝ предстои сложна операция в Австрия.

Семейството на Малена Замфирова ще потърси съдебна отговорност на пияния турист. Това заяви служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев в студиото на „Денят започва“.