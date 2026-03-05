Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци

Едни от най-впечатляващите, но не до там познати археологически находки в Европа се намират само на няколко километра от кърджалийското село Стремци. Те представляват древни златни рудници, известни като „Стремските лабиринти“, или както ги наричат местните – пещерата Иниклер.

Първоначално се е смятало, че рудниците са тракийско светилище. Проучванията показват, че тук е изградена сложна система от подземни галерии, простиращи се на няколко километра.

Рудниците са обявени за паметник на културата. От туристическия център в Кърджали се надяват те да бъдат обезопасени и след това да се оформи общ туристически маршрут с Перперикон и природния феномен – Каменните гъби.