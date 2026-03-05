БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия

от БНТ
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда. Най-важното, което българските граждани трябва да знаят в този момент е, че България не е застрашена директно от военните действия, тя не е страна в конфликта, не участва в операциите, както и чухме от генералния секретар на НАТО, че те също не участват в тези военни действия. Това съобщи на брифинг служебният министър-председател Андрей Гюров след заседание на Съвета по сигурността в Министерския съвет във връзка с военния конфликт в Близкия изток.

"От друга страна, нашите сънародници трябва да помнят във всеки един момент, че за тяхната сигурност се грижи не само българската държава, а Северноатлантическия алианс и в рамките на НАТО, и на национално ниво ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Ситуацията още не е стигнала до тази критична точка, но ако това се случи, ние можем да се защитим. Имаме ясна стратегия как това да стане", подчерта премиерът Гюров.

Той припомни, че противоракетната отбрана на НАТО е направена точно по начин, по който да може да отрази атаки и заплахи от Иран.

"И както видяхме в случая с Турция, тя сработи безотказно и затова и ние можем да бъдем спокойни и да разчитаме на тази колективна отбрана", добави Гюров.

Премиерът подчерта, че е дал указания на министрите, които отговарят за сигурността да говорят ясно и открито с обществото:

"Няма скрита информация и българските граждани са наш приоритет, както и тяхното спокойствие, а не това на политическите централи, които, както знаете, се готвят за избори. И от тази гледна точка имам апел към обществото и българските граждани да се доверят на официалната информация и да не се поддават на дезинформация, която цели само да обърка и да уплаши българските граждани."

Гюров каза още, че правителството и министрите работят всеки ден и полагат всички усилия, за да гарантират, че дезинформацията няма да повлияе на изборния процес:

"Хората трябва да са спокойни, че като отидат на 19 април те ще бъдат водени от мъдрост, а не от паника. Дал съм указания на службите също да следят внимателно и да не допускат повтаряне на румънския сценарий в България. Важното е, че и в този момент нашите сънародници, които се намират в региона на конфликта, продължават да се прибират и тук не мога да не отбележа адекватните, навремени и координирани действия на министъра на външните работи, на транспорта и туризма и на техните екипи."

По отношение на посещението на военния министър в партийната централа на ГЕРБ, Атанас Запрянов уточни:

"Решението за разполагане на американските самолети беше взето на 17-18 февруари в мандата на правителството на премиера Желязков и на мандатоносителя ПП ГЕРБ. Аз съм подписал това решение и съм уведомил политическата сила и премиера по онова време. За мен е много важна подкрепата на ПП ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет. Знаете, че аз не съм партиен член и съм експерт и съм лоялен и благодарен за поканата да се включа в служебния кабинет, но ситуацията изиска в момента и да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в българския парламент по тази тема, защото става въпрос за сигурността и отбраната на страната."

Запрянов поясни, че разговорът с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е бил по две теми:

"Първо, ще има ли подкрепа и ще продължи ли подкрепата от ПП ГЕРБ за това решение, за което съм благодарен за това, което се случва и че тази подкрепа продължава. И второ, по отношение на инструмента SAFE и решенията, които предстоят в Народното събрание, аз не го разглеждам като партийно посещение, разглеждам го като посещение в политическа сила, която също носи своята отговорност и не бяга от тази отговорност за решението, което е взето на 17-18 февруари. Нека да бъдем коректни."

