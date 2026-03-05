БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
Чете се за: 02:35 мин.
Български футбол
Легендата на българския футбол почина на 68-годишна възраст.

близки приятели фенове простиха георги велинов
Снимка: Startphoto.bg
Близки, легенди и фенове изпратиха легендарния Георги Велинов в последния му земен път.

Поклонението пред тленните останки на стража се проведе на 5 март, четвъртък, от 11:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Изпращаме още един блестящ човек, за вратар няма спор. Работил съм с него. Добро момче, добро семейство“, сподели бившият президент на ЦСКА и БФС Валентин Михов.

Легендата на ЦСКА и световния футбол Христо Стоичков пък направи връзка с дъждовното време и сълзите при раздялата с Трифон Иванов, Петър Жеков, Димитър Пенев и останалите легенди, които ни напуснаха в последно време.

„Времето е същото – както беше с Трифон, бат Петьо… Хора, които ни напуснаха. Бяхме неразделни с тях. Този ден е труден за нас, които бяхме в една съблекалня и сме играли заедно“, сподели Стоичков.

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев обяви, че кончината на Георги Велинов е много тежка загуба за него, тъй като двамата са били страхотни приятели.

“Живяхме 18 години заедно - аз съм на третия етаж, а той - на шестия. Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек много сериозно момче. Виждате, че те си отиват един след друг. Страхотни приятели бяхме. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, почтен човек на ЦСКА", каза той.

На поклонението беше целият отбор на ЦСКА, наставникът Христо Янев и техническият директор Михаил Александров. Организираните фенове на клуба, предвождани от лидера Иван Велчев също не забравиха легендата на България.

Вижте репортаж от събитието във видеото.

