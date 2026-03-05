Валентин Михов: Георги Велинов беше голям добряк

Бившият президент на ЦСКА разказа с усмивка спомени за Джони Велинов.
Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов бе един от хората, които се сбогуваха с легендарния вратар на ЦСКА и България Георги Велинов - Джони.
„Изпращаме още един блестящ човек, за вратар няма спор. Работил съм с него. Добро момче, добро семейство“, сподели той.
Бившият президент на Българския футболен съюз си спомни с усмивка за дългогодишния футболен национал.
„В един автобус бяхме, към края на деня. Изпозаспаха някои и ги поливахме с питиета, за да се събуждат. С усмивка си спомням за него. Той беше голям добряк. Човеците започнаха да намаляват. Много хора, малко човеци. Денят е тъжен и за България, и за света“, спомни си Михов.