Валентин Михов: Георги Велинов беше голям добряк

Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов бе един от хората, които се сбогуваха с легендарния вратар на ЦСКА и България Георги Велинов - Джони.

„Изпращаме още един блестящ човек, за вратар няма спор. Работил съм с него. Добро момче, добро семейство“, сподели той.

Бившият президент на Българския футболен съюз си спомни с усмивка за дългогодишния футболен национал.