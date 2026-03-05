Михаил Александров: Георги Велинов е легенда на България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Репортер: Виктория Георгиева
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Техническият директор на ЦСКА определи Джони Велинов като велик човек и футболист.

Михаил Александров
Снимка: Startphoto.bg
Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров присъства на поклонението пред големия Георги Велинов.

Александров сподели, че Джони Велинов не е само легенда на ЦСКА, а на целия български футбол.

„Той не само означаваше, а все още означава много за ЦСКА. Той е легенда на клуба и един от най-високо поставените в йерархията на този велик клуб. За съжаление, няма да види стадиона открит. Нека не го категоризираме само като легенда на ЦСКА, а като легенда на България. Имал съм възможността да го познавам още в юношеските си години в ЦСКА. Като човек беше още по-велик от това, което беше като футболист“, сподели бившият футболист на ЦСКА .

Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Легендата на българския футбол почина на 68-годишна възраст.
