Михаил Александров: Георги Велинов е легенда на България

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров присъства на поклонението пред големия Георги Велинов.

Александров сподели, че Джони Велинов не е само легенда на ЦСКА, а на целия български футбол.

„Той не само означаваше, а все още означава много за ЦСКА. Той е легенда на клуба и един от най-високо поставените в йерархията на този велик клуб. За съжаление, няма да види стадиона открит. Нека не го категоризираме само като легенда на ЦСКА, а като легенда на България. Имал съм възможността да го познавам още в юношеските си години в ЦСКА. Като човек беше още по-велик от това, което беше като футболист“, сподели бившият футболист на ЦСКА .