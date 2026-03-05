БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Илиев: С Георги Велинов бяхме страхотни приятели

Бившият футболист на ЦСКА сподели, че 18 години е живял в съседство на Джони Велинов.

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла обяви, че кончината на Георги Велинов е много тежка загуба за него.

По думите му двамата са били страхотни приятели.

"Живяхме 18 години заедно - аз съм на третия етаж, а той - на шестия. Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек, много сериозно момче. Виждате, че те си отиват един след друг. Болести, все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става. Много тежка загуба специално за мен. Страхотни приятели бяхме. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, почтен човек на ЦСКА", сподели той пред Националния стадион "Васил Левски".

Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Легендата на българския футбол почина на 68-годишна възраст.
