Георги Илиев: С Георги Велинов бяхме страхотни приятели

Бившият футболист на ЦСКА сподели, че 18 години е живял в съседство на Джони Велинов.
Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла обяви, че кончината на Георги Велинов е много тежка загуба за него.
По думите му двамата са били страхотни приятели.
"Живяхме 18 години заедно - аз съм на третия етаж, а той - на шестия. Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек, много сериозно момче. Виждате, че те си отиват един след друг. Болести, все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става. Много тежка загуба специално за мен. Страхотни приятели бяхме. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, почтен човек на ЦСКА", сподели той пред Националния стадион "Васил Левски".