Вратар в Германия пострада, след като бе уцелен с фойерверк по време на мач

Двубоят между Рот-Вайс Есен и Валдхоф Манхайм беше прекъснат за близо час

вратар германия пострада уцелен фойерверк време мач
Снимка: AP Photo
Вратарят на Рот-Вайс Есен Феликс Винанд пострада, след като бе уцелен с фойерверк по време на двубоя срещу Валдхоф Манхайм от Трета Бундеслига в Германия.

Инцидентът се случи в 53-ата минута на срещата, когато пиротехническото средство, хвърлено от трибуните, улучи стража на домакините. Винанд остана видимо зашеметен след удара, но успя да напусне терена на собствен ход. Мачът беше прекъснат за близо час, докато ситуацията бъде овладяна.

От клуба съобщиха, че вратарят е бил откаран в болница за допълнителни изследвания.

Според информация на полицията фойерверкът е бил изстрелян от привърженик на Валдхоф Манхайм. Заподозреният вече е задържан, като срещу него предстои да бъдат повдигнати обвинения.

След подновяването на играта нови попадения не паднаха и Рот-Вайс Есен спечели срещата с 1:0. Единственият гол в мача беше отбелязан от Марек Янсен в 31-вата минута.

