Аталанта стигна до равенство срещу Лацио в първия полуфинал за Купата на Италия

Лацио и Аталанта завършиха 2:2 в първи мач от полуфиналите за Купата на Италия.

Лацио поведе на два пъти, но бергамаските успяха да стигнат до реми и да оставят развръзката за реванша.

Двубоят се игра пред празните трибуни на стадион "Олимпико" заради бойкота на тифозите на Лацио, които протестират срещу клубния президент Клаудио Лотито и голяма част от тях останаха извън стадиона. Едва около 5000 зрители присъстваха на трибуните на 80-хилядния стадион, което създаде тягостна атмосфера в полуфиналния сблъсък.

Две минути след почивката Фисайо Деле-Баширу откри резултата за Лацио след подаване на Даниел Малдини, но само четири по-късно Марио Пашалич изравни за гостите.

Груба грешка на Пашалич три минути преди края позволи на Булайе Диа отново да изведе Лацио в резултата, но в последната Юнус Муса изравни за Аталанта за крайното 2:2.

В другия полуфинал във вторник Комо и Интер завършиха 0:0.

Реваншите ще се играят на 21/22 април.