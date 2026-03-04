Жоао Педро блесна с хеттрик при разгромна победа на Челси над Астън Вила

Челси постигна убедителна победа с 4:1 като гост на Астън Вила в мач от 29-ия кръг на Висша лига. Големият герой за лондончани бе Жоао Педро, който реализира хеттрик.

Домакините започнаха отлично и поведоха още в началото, когато Дъглас Луис се разписа след подаване на Леон Бейли. Постепенно обаче Челси пое контрола върху срещата и в 35-ата минута Жоао Педро изравни отблизо след асистенция на Мало Густо.

В добавеното време на първата част Енцо Фернандес изведе отново бразилския нападател зад защитата и той технично направи обрата пълен за 2:1.

След почивката гостите окончателно решиха мача. Коул Палмър се разписа в 55-ата минута след центриране на Рийс Джеймс, а малко по-късно Жоао Педро оформи своя хеттрик след контраатака и подаване на Алехандро Гарначо.

С успеха Челси събра 48 точки и се изкачи на петото място в класирането, като се доближи на три точки от четвъртия Астън Вила в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига.