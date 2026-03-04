Манчестър Сити изпусна победата срещу Нотингам Форест и се отдалечи от Арсенал

Манчестър Сити завърши 2:2 срещу Нотингам Форест в среща от междинния 29-и кръг на Висша лига. Равенството на "Етихад“ се оказа сериозен удар по шампионските амбиции на отбора на Пеп Гуардиола, който вече изостава на 7 точки от лидера Арсенал, макар и с мач по-малко.

Домакините започнаха по-активно и още в 6-ата минута Антоан Семеньо отправи опасен удар, който попадна в страничната мрежа. Натискът на "гражданите“ постепенно се засилваше и логично доведе до откриване на резултата в 31-вата минута. Марк Геи изнесе топката от защита, тя стигна до Раян Шерки, който центрира прецизно към Семеньо, а ганайският нападател реализира с ефектно акробатично изпълнение за 1:0.

До почивката домакините контролираха играта и бяха близо до второ попадение. В 42-рата минута Ерлинг Холанд заобиколи вратаря Матс Зелс и стреля почти от аутлинията, но не успя да уцели вратата.

След подновяването на играта Нотингам Форест изравни при първата си по-сериозна възможност. В 57-ата минута Игор Жезус свали топката с глава, а Морган Гибс-Уайт я насочи хитро с пета. Кълбото мина между краката на Рубен Диаш и изненада Джанлуиджи Донарума за 1:1.

Отговорът на Манчестър Сити беше бърз. Само пет минути по-късно, в 62-рата минута, Родри се озова на точното място в наказателното поле след корнер, изпълнен от Раян Аит-Нури, и с удар с глава върна преднината на домакините.

Мачът обаче далеч не беше решен. Около четвърт час преди края гостите отново възстановиха равенството. Елиът Андерсън получи пространство пред наказателното поле и с премерен удар не остави шансове на Донарума.

В заключителните минути Манчестър Сити упражни сериозен натиск. В добавеното време домакините бяха на сантиметри от победата. След блокиран удар топката стигна до Бернардо Силва, който я прати към вратата, но защитник на Форест успя да изчисти от самата голлиния и да запази равенството.

Така "гражданите“ изпуснаха ценни точки в борбата за титлата и позволиха на Арсенал да увеличи преднината си на върха, докато Нотингам Форест взе важен резултат в битката за оцеляване в елита.