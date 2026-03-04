Райо Валекано продължи силната си серия с успех над Реал Овиедо

Отборът на Райо Валекано се наложи с убедителното 3:0 над Реал Овиедо в отложен мач от 23-ия кръг на Ла Лига.

Домакините поведоха в края на първото полувреме, когато Хорхе де Фрутос откри резултата в 44-ата минута. Малко след почивката той отново се разписа, реализирайки дузпа в 50-ата минута за 2:0.

Крайното 3:0 бе оформено от Алваро Гарсия в 67-ата минута.

С успеха Райо Валекано продължи добрата си серия и вече четири поредни мача няма загуба в първенството. Тимът заема 12-ото място в класирането с 30 точки, докато Овиедо остава на последната позиция със 17.

Начело в подреждането е Барселона с 64 точки, следвана от Реал Мадрид с 60. На следващите места са Атлетико Мадрид и Виляреал с по 51 точки.