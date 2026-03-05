БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нюкасъл шокира Манчестър Юнайтед с човек по-малко и нанесе първа загуба на Карик

Мариан Николов от Мариан Николов
Чете се за: 06:22 мин.
Спорт
Уилям Осула донесе драматичния успех с гол в 90-ата минута на "Сейнт Джеймсис Парк“

нюкасъл манчестър юнайтед
Отборът на Нюкасъл победи Манчестър Юнайтед с 2:1 в двубой от 29-ия кръг на Висша лига, игран на стадион „Сейнт Джеймсис Парк“. "Свраките“ стигнаха до успеха, въпреки че изиграха почти цяло полувреме с човек по-малко. Това е и първата загуба на Майкъл Карик начело на „червените дяволи“.

Гостите от Манчестър се намират в отлична форма и са в серия от шест победи и едно равенство в последните си седем мача във всички турнири. При успех тази вечер „червените дяволи“ могат да съберат 54 точки и да се откъснат на шест пред петия Ливърпул в борбата за местата, даващи право на участие в Шампионска лига.

От своя страна домакините се намират в труден период. Тимът на Еди Хау има четири поражения в последните си пет шампионатни срещи и се нуждае от положителен резултат преди серията от тежки двубои, която предстои – срещу Манчестър Сити за ФА Къп и срещу Барселона в осминафиналите на Шампионската лига.

Наставникът на Нюкасъл Еди Хау прави две промени след поражението от Евертън. На вратата започва Аарън Рамсдейл за сметка на Ник Поуп, а Харви Барнс заменя болния Ник Волтемаде.

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик също прави корекции в състава. В отбора се завръщат възстановените Хари Магуайър и Люк Шоу. Нусаир Мазрауи ще започне вместо Диого Далот, а в атака отново ще действа Бенямин Шешко.

Домакините започнаха по-активно и още в началото създадоха няколко добри положения. В 13-ата минута Антъни Еланга стреля от добра позиция, но не намери целта. Малко след това Харви Барнс също опита удар след бърза атака, а Сандро Тонали пробва воле от границата на наказателното поле, което премина встрани.

Гостите от Манчестър отговориха в 24-ата минута. Бруно Фернандеш намери Матеус Куня, който свали топката за Бенямин Шешко, но защитата на домакините блокира удара му.

Най-чистото положение за Нюкасъл преди почивката дойде в 40-ата минута, когато Еланга центрира остро в наказателното поле, а Барнс се опита да отклони топката под натиска на Хари Магуайър, но вратарят Сенне Ламенс улови.

Малко след това Манчестър Юнайтед пропусна отлична възможност. Коби Мейну отправи първия точен удар в мача, но Аарън Рамсдейл спаси блестящо. В 44-ата минута Браян Мбемо пропусна още по-чист шанс, след като от няколко метра прати топката над гредата след удар на Куня.

Секунди преди края на редовното време на първата част Нюкасъл остана с човек по-малко. Джейкъб Рамзи получи втори жълт картон за симулация в наказателното поле след сблъсък с Ламенс.

В четвъртата минута от добавеното време Антъни Гордън реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Фернандеш срещу него, и изведе домакините напред. Радостта на "свраките“ обаче беше кратка, тъй като малко след това Юнайтед изравни. След центриране от корнер на Фернандеш Каземиро се извиси и с глава прати топката във вратата за 1:1.

След почивката Нюкасъл продължи да бъде по-опасният отбор въпреки численото си изоставане. В 66-ата минута Гордън пропусна отлична възможност, след като остана непокрит на далечната греда след корнер, но не успя да насочи удара си във вратата.

Манчестър Юнайтед натисна в последния четвърт час. В 75-ата минута Лени Йоро стреля с глава от близка дистанция, но Рамсдейл направи великолепно спасяване. Малко по-късно Мануел Угарте също опита удар, който премина над напречната греда.

В заключителните минути натискът на гостите се засили. Фернандеш пропусна добра възможност в 82-ата минута, а малко след това Джошуа Зиркзее и Шешко комбинираха пред наказателното поле, но ударът на словенеца бе блокиран.

Точно когато изглеждаше, че срещата ще завърши наравно, Нюкасъл нанесе решителния удар. В 90-ата минута Уилям Осула се възползва от грешка в атака на Юнайтед, напредна на скорост и с прецизен удар в далечния ъгъл донесе победата на домакините.

В добавеното време "червените дяволи“ хвърлиха всички сили в атака, като дори Магуайър се включи в предни позиции, но Нюкасъл удържа натиска и се поздрави с драматичен успех.

След този мач Манчестър Юнайтед остава на третото място с 51 точки, докато победата изкачи Нюкасъл до 12-а позиция с 39 пункта.

#Висша лига 2026/27 #ФК Нюкасъл #ФК Манчестър Юнайтед

