Арсенал измъкна трудна победа над Брайтън и увеличи преднината си на върха

Арсенал победи с 1:0 като гост Брайтън в среща от 29-ия кръг на Висша лига и увеличи преднината си на върха в класирането на седем точки. Лондончани не изиграха най-силния си мач, но стигнаха до ценен успех, след като по същото време Манчестър Сити направи равенство срещу Нотингам Форест.

Домакините започнаха по-активно и още във втората минута бяха близо до гол. Давид Рая сгреши при изнасянето, топката попадна у Карлос Балеба, който опита да прехвърли вратаря, но Габриел Магаляеш се върна навреме и изчисти с глава пред голлинията.

Арсенал обаче поведе при първата си по-опасна атака. В 9-ата минута Юриен Тимбер изведе Букайо Сака отдясно, крилото се справи с Ферди Кадиоглу и стреля от границата на наказателното поле. Топката рикошира в Балеба и заблуди Барт Вербрюген, като се промуши между краката му за 0:1.

До почивката Брайтън бе по-активният тим. Каору Митома и Жоржиньо Рютер създадоха напрежение пред вратата на гостите, но защитата на Арсенал се справи. Лондончани завършиха първото полувреме само с един удар към вратата.

След почивката домакините продължиха да търсят изравняването. В 60-ата минута Янкуба Минте проби отляво и потърси подаване към Рютер, но Рая се намеси решително. Малко по-късно Матс Вийфер стреля с глава от близка дистанция, но испанският страж улови.

В заключителните минути Арсенал успя да изнесе играта по-напред. Кай Хаверц претендираше за дузпа след контакт с Кадиоглу, но такава не бе отсъдена. В 87-ата минута германецът се откъсна зад отбраната и стреля в близкия ъгъл, но Вербрюген изби.

Така попадението на Сака се оказа достатъчно за успеха на Арсенал, който записа трета поредна победа в първенството и направи нова важна крачка в битката за титлата.