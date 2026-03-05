БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реал Сосиедад елиминира Атлетик Билбао и ще играе финал за Купата на краля

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Микел Оярсабал донесе победата в реванша и класира тима от Сан Себастиан срещу Атлетико Мадрид

реал сосиедад елиминира атлетик билбао играе финал купата краля
Снимка: AP Photo
Реал Сосиедад победи Атлетик Билбао с 1:0 и в реванша от полуфиналите за Купата на краля и се класира за финала на турнира. След успех със същия резултат и в първата среща тимът от Сан Себастиан продължи напред с общ резултат 2:0.

Въпреки че гостите от Билбао се нуждаеха от победа, именно Реал Сосиедад контролираше по-голямата част от срещата и създаде по-опасните положения. Още в 13-ата минута Карлос Солер стреля опасно от пряк свободен удар, но вратарят се намеси. След почивката Игор Субелдия също бе близо до гола, но ударът му с глава премина над вратата.

Решителният момент настъпи в 83-ата минута, когато Иниго Руис де Галарета задържа за фланелката Янхел Ерера в наказателното поле. След намеса на ВАР съдията отсъди дузпа, а Микел Оярсабал реализира от бялата точка за крайното 1:0.

Така Реал Сосиедад се класира за девети път на финал за Купата на краля, като в спора за трофея ще се изправи срещу Атлетико Мадрид. Тимът от Сан Себастиан има три спечелени отличия, последното от които през 2020 година.

