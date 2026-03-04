БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ливърпул ще проведе предсезонно турне в САЩ

Спорт
Шампионът на Англия ще играе контроли срещу Съндърланд, Рексъм и Лийдс през юли и август

ливърпул нахлу гръм трясък осминафиналите
Снимка: БГНЕС
Английският шампион Ливърпул обяви програмата си за предсезонното турне в Съединените щати през лятото. "Червените“ ще изиграят три контролни срещи, съобщиха от клуба.

Първата проверка е на 25 юли в Нешвил срещу Съндърланд. Четири дни по-късно, на 29 юли, тимът от Мърсисайд ще се изправи срещу Рексъм на стадион "Янки“ в Ню Йорк. Последният мач от турнето е на 2 август срещу Лийдс Юнайтед на "Солджър Фийлд“ в Чикаго.

От клуба посочиха, че интересът към отбора в САЩ продължава да расте. По техни данни повече от 26 милиона фенове на Ливърпул живеят в страната, която е най-бързо разрастващият се фенски пазар за клуб от Висша лига.

Американският пазар е и №1 за търговия на дребно на Ливърпул, като в страната действат 62 официални фенклуба на клуба в 32 щата.

Особен интерес предизвиква мачът срещу Рексъм - клубът, който от 2021 година е собственост на актьорите Райън Рейнолдс и Роб Макелхъни и придоби световна популярност чрез документалния сериал "Добре дошли в Рексъм".

Уелският тим също ще изиграе три мача по време на американското турне – срещу Лийдс на 25 юли в Тампа, срещу Ливърпул на 29 юли в Ню Йорк и срещу Съндърланд на 2 август във Филаделфия.

