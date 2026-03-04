Казвам се като съперника си

Любопитни случаи, когато футболисти се изправят срещу отбори със същото име или фамилия
Една от хубавите страни на безконечния поток от информация, който ни залива ежедневно (да не казвам ежеминутно), е, че човек може да попадне на наистина любопитни и неангажиращи, дори забавни истории. Представяте ли си да играеш срещу отбор, който се казва досущ като теб? Звучи странно, но както ще разберем в следващите редове – далеч не и невъзможно.
Започваме от Англия, където са царе на подобни аномалии от гледна точка на футболната история и статистика. През настоящия сезон Конър Ковънтри два пъти вече игра за своя Чарлтън срещу лидера в Чемпиъншип... Ковънтри. За него това обаче далеч не е прецедент в кариерата, защото личното му съперничество срещу „небесносините“ датира още от 2021 година, когато носи екипа на Питърбро. Ковънтри (отборът) печели с 3:0 тогава, като две от попаденията са дело на един нападател – Виктор Гьокереш. Може и да сте чували това име.
Доста по-разпознаваем пример идва от доста по-значим мач. Финалът в Шампионската лига през 2005 година между Милан и Ливърпул с право е считан за най-великия в историята на турнира заради обрата на мърсисайдци от 0:3. Със сигурност онази нощ в Истанбул е останала една от най-хубавите в живота на... Милан Барош, който играе за англичаните срещу адашите си от Италия.
Истината е, че през годините има още доста случаи, в които хора, носещи името Милан, се изправят срещу Милан. Да отбележим само няколко от тях – Милан Шкриниар, Миралем Пянич и Милан Бадел в даден етап от развитието на кариерата си срещат гранда от „Сан Сиро“.
Друг отбор, който често попада в тази странна ситуация, е от Вечния град – Рома. Заради по-благозвучното си и кратко наименование „римските вълци“ са много удобни за тази статия. Срещу тях на терена са излизали Алесио Романьоли (забележете – с екипа на големия и вечен съперник Лацио) и Филипо Романя.
Донякъде подобен пример, макар и не напълно отговарящ на изискването, е настоящата звезда на Интер и световен шампион с Аржентина Лаутаро Мартинес. Да, да, прави сте – първоначално не е чак толкова очевидно. Вгледайте се пак – лаутаРО МАртинес.
Бившата звезда на Манчестър Юнайтед и величие в родния си Еквадор Антонио Валенсия получава шанса да играе срещу испанския тим Валенсия в Шампионската лига. По време на дългогодишната си кариера руснакът Спартак Гогниев носи фланелката на доста отбори срещу Спартак Москва. Съфамилниците Нилсон Сантос и Джалма Сантос пък се изправят срещу родния тим на Краля на футбола Пеле - Сантос.
Датата 18 октомври 1980 година предлага още по-сериозно съвпадение. В един и същи ден, в едно и също първенство, има два подобни случая. Алан Съндърланд играе за Арсенал срещу Съндърланд, докато Тотнъм с Рики Вила в редиците си губи от бъдещия шампион Астън Вила. Боби Чарлтън дори бележи срещу Чарлтън през още по-далечната 1956 година – при това два гола. В дебюта си на 18 години. За Манчестър Юнайтед.
Всички тези съвпадения са интересни, но едва ли могат да се сравняват с примера от Шотландия. Годината е 2022, а Аброут се изправя срещу Хамилтън, като в състава си има не един, не двама, а трима души с тази фамилия – Крис, Колин и Джак. На всичкото отгоре в тима на Хамилтън също има човек с това име сред титулярите – Джейми Хамилтън.
Ако разширим лингвистичните си граници, можем да дадем куриозни примери дори и от мачове на национални отбори. Ще изтъкна три: Майк Ингланд има мач и като играч, и като треньор за родината си Уелс срещу Англия (Mike England и England); Муса Дембеле защитава цветовете на Белгия срещу Съединените щати (moUSA Dembele и USA), а Франческо Тоти неведнъж е имал възможността да играе срещу Франция (FRANCEsco Totti и France).