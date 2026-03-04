Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда в Гърция

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда от съд в Гърция, съобщава "Скай Спортс“.

Английският национал бе осъден заради инцидент, случил се по време на семейна почивка през август 2020 година. Тогава той беше арестуван след сбиване пред бар на остров Миконос.

33-годишният футболист бе признат за виновен по трите повдигнати обвинения – за нападение без опасност за живота, съпротива при арест и опит за подкуп.

Съдебният процес бе отлаган няколко пъти през годините по административни причини, включително заради липсата на превод на част от документите на английски език.

Според информация на "Скай Спортс“ защитата на Магуайър възнамерява да обжалва постановената присъда.