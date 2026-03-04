БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Защитникът на Манчестър Юнайтед бе признат за виновен по обвинения, свързани с инцидент от 2020 година

хари магуайър получи месечна условна присъда гърция
Слушай новината

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда от съд в Гърция, съобщава "Скай Спортс“.

Английският национал бе осъден заради инцидент, случил се по време на семейна почивка през август 2020 година. Тогава той беше арестуван след сбиване пред бар на остров Миконос.

33-годишният футболист бе признат за виновен по трите повдигнати обвинения – за нападение без опасност за живота, съпротива при арест и опит за подкуп.

Съдебният процес бе отлаган няколко пъти през годините по административни причини, включително заради липсата на превод на част от документите на английски език.

Според информация на "Скай Спортс“ защитата на Магуайър възнамерява да обжалва постановената присъда.

#ФК Манчестър Юнайтед #Гърция #Хари Магуайър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Европейски футбол

Халф на Реал Мадрид е наказан за два мача след обида към съдия
Халф на Реал Мадрид е наказан за два мача след обида към съдия
Казвам се като съперника си Казвам се като съперника си
Чете се за: 05:17 мин.
Дониел Мален се нареди до легендите Абел Балбо и Габриел Батистута Дониел Мален се нареди до легендите Абел Балбо и Габриел Батистута
Чете се за: 01:55 мин.
Арне Слот: Очаквах много повече Арне Слот: Очаквах много повече
Чете се за: 01:17 мин.
Милан загуби Матео Габиа за месец Милан загуби Матео Габиа за месец
Чете се за: 01:25 мин.
Страсбург се класира за полуфиналите за Купата на Франция Страсбург се класира за полуфиналите за Купата на Франция
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ