Страсбург се класира за полуфиналите за Купата на Франция

Страсбург си осигури място сред четирите най-добри в турнира за Купата на Франция след драматичен успех с 2:1 у дома срещу Реймс.

Двубоят вървеше към равенство, но в последните минути домакините нанесоха своя удар. В 83-ата минута Хоакин Паничели откри резултата от дузпа, а само четири по-късно Хулио Енсисо също беше безпогрешен от бялата точка и удвои аванса на елитния тим.

Гостите, финалисти в турнира през миналия сезон и в момента борещи се за завръщане в Лига 1, стигнаха до почетно попадение чрез Заби в четвъртата минута на добавеното време, но за повече нямаше време.

Така Страсбург се класира за полуфиналите на надпреварата за първи път от 2001 година, когато триумфира с трофея.

В останалите четвъртфинални сблъсъци Олимпик Лион приема Ланс, Лориен е домакин на Ница, а Олимпик Марсилия ще премери сили с Тулуза.