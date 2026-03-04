БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Страсбург се класира за полуфиналите за Купата на Франция

Тимът достига до тази фаза за първи път от 2001 г.

Страсбург
Снимка: БТА
Слушай новината

Страсбург си осигури място сред четирите най-добри в турнира за Купата на Франция след драматичен успех с 2:1 у дома срещу Реймс.

Двубоят вървеше към равенство, но в последните минути домакините нанесоха своя удар. В 83-ата минута Хоакин Паничели откри резултата от дузпа, а само четири по-късно Хулио Енсисо също беше безпогрешен от бялата точка и удвои аванса на елитния тим.

Гостите, финалисти в турнира през миналия сезон и в момента борещи се за завръщане в Лига 1, стигнаха до почетно попадение чрез Заби в четвъртата минута на добавеното време, но за повече нямаше време.

Така Страсбург се класира за полуфиналите на надпреварата за първи път от 2001 година, когато триумфира с трофея.

В останалите четвъртфинални сблъсъци Олимпик Лион приема Ланс, Лориен е домакин на Ница, а Олимпик Марсилия ще премери сили с Тулуза.

#Купа на Франция 2025/2026 #ФК Страсбург

