Илия Груев бе титуляр за Лийдс при шампионатната загуба от Съндърланд

Лийдс загуби домакинството си на Съндърланд с минималното 0:1 в мач от 29-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев игра 64 минути.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Елън Роуд" в Лийдс бе на сметката на домакините, но Мелкер Елборг се справи с него.

Илия Груев бе първият футболист от състава на йоркшърци, който бе заменен. В 64-ата минута той отстъпи мястото си на Лукас Нмеча.

Минута по-късно Джо Родън изпрати топката в противниковата врата, но попадението бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

В 69-ата минута "черните котки" получиха дузпа, също след намесата на ВАР, за игра с ръка на Итън Ампаду. Хабиб Диара се разписа от бялата точка.

Съндърланд заема 11-ото място в класирането с актив от 40 точки. Лийдс остава на 15-ата позиция в подреждането с 31 пункта.

В останалите мачове, играни по същото време, Евертън спечели домакинството си на Бърнли с 2:0, а срещата между Борнемут и Брентфорд завърши при нулево равенство.