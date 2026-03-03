БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев бе титуляр за Лийдс при шампионатната загуба от Съндърланд

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българският национал игра 64 минути.

Съндърланд
Снимка: БТА
Слушай новината

Лийдс загуби домакинството си на Съндърланд с минималното 0:1 в мач от 29-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев игра 64 минути.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Елън Роуд" в Лийдс бе на сметката на домакините, но Мелкер Елборг се справи с него.

Илия Груев бе първият футболист от състава на йоркшърци, който бе заменен. В 64-ата минута той отстъпи мястото си на Лукас Нмеча.

Минута по-късно Джо Родън изпрати топката в противниковата врата, но попадението бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

В 69-ата минута "черните котки" получиха дузпа, също след намесата на ВАР, за игра с ръка на Итън Ампаду. Хабиб Диара се разписа от бялата точка.

Съндърланд заема 11-ото място в класирането с актив от 40 точки. Лийдс остава на 15-ата позиция в подреждането с 31 пункта.

В останалите мачове, играни по същото време, Евертън спечели домакинството си на Бърнли с 2:0, а срещата между Борнемут и Брентфорд завърши при нулево равенство.

#Съндърланд #Илия Груев #Лийдс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
3 март – България празнува Деня на свободата
5
3 март – България празнува Деня на свободата
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
6
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Футбол

Барселона бе близо до подвиг, но отпадна от Купата на Краля
Барселона бе близо до подвиг, но отпадна от Купата на Краля
Кристиано Роналдо е получил контузия и ще пропусне предстоящите срещи на Ал-Насър Кристиано Роналдо е получил контузия и ще пропусне предстоящите срещи на Ал-Насър
Чете се за: 00:30 мин.
Ботев Пловдив спечели домакинството си на Септември София с голове след почивката Ботев Пловдив спечели домакинството си на Септември София с голове след почивката
Чете се за: 01:40 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Септември София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Септември София (ГАЛЕРИЯ)
Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия
Чете се за: 01:07 мин.
Славия постигна класически успех в гостуването на Берое Славия постигна класически успех в гостуването на Берое
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ