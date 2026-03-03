Португалският национал Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, въпреки твърденията, че частният му самолет е напуснал страната на фона на конфликта в Близкия изток.

По-рано днес беше съобщено, че самолет, собственост на 41-годишния футболист, е напуснал Саудитска Арабия в понеделник вечерта.

Саудитска Арабия, заедно с други държави от Персийския залив с военни бази на САЩ на тяхна територия, е била обект на ответни удари от Иран, след като САЩ и Израел предприеха атака в събота.

Press Association обаче разбра, че Роналдо все още е в страната, като мачовете от футболното първенство, насрочени между четвъртък и събота, ще се проведат към момента. Отборът на Роналдо Ал-Насър е домакин на Неом в събота в Рияд, където във вторник беше съобщено, че посолството на САЩ е било ударено от ирански дронове.