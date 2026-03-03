БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Славия постигна класически успех в гостуването на Берое

Милен Костов от Милен Костов
Убедителна победа за столичани в Стара Загора.

Славия
Снимка: БТА
Славия победи Берое с 3:0 във втория мач от 24-ия кръг на Първа лига. Старозагорци не успяха да се противопоставят на опонента си, като след 60-ата минута играха с човек по-малко, след червен кратон на Давид Валверде.

Столичани откриха резултата на стадион "Берое" в Стара Загора в 7-ата минута с гол от пряк свободен удар на Иван Минчев.

След четвърт час игра попадение на Янис Гермуш бе отменено заради засада. Хауме Валенс Кардел изби в напречната греда шут извън наказателното поле на Георги Шопов. При добавката алжирецът се разписа, но ВАР отмени гола му.

Все пак футболистите в бяло удвоиха преднината си в 39-ата минута. Илиян Стефанов бе точен с изстрел от движение след подаване в пеналтерията на капитана Иван Минчев.

След почивката възпитаниците на Ратко Достанич продължиха да бележат. Кристиян Балов проби в наказателното поле и прати топката в близкия ъгъл.

След час игра домакините останаха с човек по-малко на терена, след като Давид Валверде получи втори жълт картон. Испанецът получи два жълти картона в рамките на четири минути и бе изгонен за симулация.

В предпоследната 93-а минута Янис Гермуш се озова сам срещу вратаря, но стреля право в противниковия страж. Топката се върна в краката му и при втория опит нападателят шутира в дясната греда.

Славия се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 31 точки. Берое остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 19 пункта.

#Първа лига 2025/2026 #Берое #Славия

