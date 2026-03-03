Близо два милиона билета са продадени в първите две фази за мачовете на Мондиал 2026

Световната футболна централа ФИФА съобщи, че близо два милиона билета са продадени в първите две фази на продажба за мачовете от световното първенство, което ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико.

Търсенето е огромно, като ФИФА заяви, че само заявките са 3,4 пъти повече от общия брой зрители, посетили 964 мача в последните 22 издания взети заедно от 1930 г. насам, пише агенция Ройтерс.

Жителите на трите страни домакини са генерирали най-много покупки, следвани от феновете в Англия, Германия, Бразилия, Колумбия, Испания, Аржентина и Франция.

ФИФА все още не е публикувала данни за третата фаза, докато следващата фаза на билетите ще бъде отворена след плейофите през март - където отбори като четирикратният световен шампион Италия, Дания и Полша ще се борят за място на финалите.

Мондиалът през 2026 година има разширен формат с 48 отбора, в сравнение с 32, и общо 104 мача от откриващия мач на 11 юни до финала на 19 юли.

Търсенето на билети не спира, въпреки значително завишените цени в сравнение с предишните издания. Номиналната стойност на билет за финала на 19 юли в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, варира от 2030 до 6370 долара - значителен скок в сравнение с финала на Световното първенство през 2022 г. в Катар, където цените варираха от 206 до 1607 долара.

Билетите за откриващия мач на 11 юни на „Естадио Ацтека“ в Мексико Сити варират от 560 до 2735 долара, докато за останалите мачове от груповата фаза са между 100 и 575 долара.

Номиналната стойност на билетите за мачовете от осминафиналите варира от 220 до 890 долара, докато мачовете от четвъртфиналите започват от 410 долара и достигат 1690 долара. Билетите за полуфиналите варират от 455 до 2780 долара.

Мачът за третото място предлага известно облекчение за феновете, като номиналните му стойности са от 165 до 1000 долара.

Поради негативната реакция на прекомерно високите цени, ФИФА реши да въведе малък брой билети „Supporter Entry Tier“ на стойност 60 долара. Тези билети покриват всички 104 мача от турнира, но местата са разположени високо в горните ъгли на стадионите и са много ограничени по брой в сравнение с другите категории. Тези билети ще съставляват 10% от разпределените места за участващите страни, които ще определят свои собствени критерии за разпределяне на билети на лоялни фенове, тясно свързани с техните национални отбори. За разлика от тях, жителите на Катар могат да закупят билети от Категория 4 за едва 11 долара.

ФИФА използва динамично ценообразуване за първи път на тазгодишното Световно първенство, което обърка, разочарова и лиши много фенове от възможността да участват в най-голямото спортно събитие в света. Концепцията за динамично ценообразуване е система, която позволява цената на билетите да варира въз основа на различни фактори, включително търсене в реално време, наличности и популярност на събитието. Това означава, че цената на билет за един и същ мач и категория места може да се покачва - а понякога и да намалява, в зависимост от това колко хора го искат.