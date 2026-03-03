Ал-Сайлия привлече Михаил Антонио

Най-добрият голмайстор на Уест Хeм във Висшата лига за всички времена подписа с първи клуб, след като претърпя операция след тежка автомобилна катастрофа. Ал-Сайлия потвърди пристигането на Михаил Антонио със свободен трансфер, съобщава агенция Ройтерс.

Катарският клуб обяви сделката в социалните мрежи, публикувайки снимка на 35-годишния ямайски национал с фланелката на отбора, заедно с видео с головете му и акцентите от тренировките.

Продължителността и финансовите условия на договора не бяха разкрити.

Антонио напусна отбора от Висшата лига през август, след като лондонският клуб реши да не подновява договора му.

Той не е играл клубен футбол от декември 2024 г., когато колата му се удари в дърво, докато се прибираше от тренировка. Инцидентът причини множество фрактури на бедрото му, изискващи операция и повече от три седмици в болница.

Той се завърна на терена през юни 2025-а, когато влезе като резерва в 85-ата минута за Ямайка в загубата им с 0:1 от Гватемала в груповата фаза на турнира Голд къп.

Антонио премина в Уест Хям през 2015-а и записа 323 участия, отбелязвайки 83 гола във всички турнири. Той е и водещ реализатор на клуба във Висшата лига за всички времена с 68 гола.