Тотнъм наказа трима привърженици за нацистки поздрави

Тотнъм наказа трима привърженици за това, че са отправяли нацистки поздрави на мач от Шампионската лига в Германия през януари.

Ходът на клуба дойде, след като УЕФА глоби "шпорите" с 30 000 евро по обвинение в "расистко и/или дискриминационно поведение" за жестовете по време на победата с 2:0 над Айнтрахт Франкфурт миналия месец.

"Можем да потвърдим, че и тримата лица, за които е установено, че са отправяли нацистки поздрави към феновете на Айнтрахт Франкфурт, са идентифицирани и са получили забрани за неопределено време", заявиха от Тотнъм.

"Отвратителното поведение на малцинство от така наречените фенове през нощта по никакъв начин не отразява ценностите на нашия клуб и неговите привърженици", добавиха от тима в изявление, цитирано от АП.

"Шпорите" бяха глобени и с 2250 евро за хвърляне на предмети от привържениците.

Тотнъм ще играе следващия си мач срещу Атлетико Мадрид на осминафиналите на Шампионската лига на 10 март.