Ново разочарование за Росен Божилов и Пиза в Серия А

Росен Божинов и Пиза сбъркаха за трети пореден път в Серия А. На свой терен българинът и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Болоня с 0:1 в мач от 27-ия кръг.

Българският национал беше в състава на домакините. Този път обаче централният защитник остана резерва и не се появи в игра.

Единственото попадение в мача реализира Йенс Одгор в 90-ата минута.

Боляна записа трета поредна победа в Серия А и се изкачи на осмо място с 39 точки. Пиза е на незавидната предпоследна позиция в класирането с 15 точки, като няма победа в първенството от началото на ноември миналата година.