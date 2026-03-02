БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все още няма яснота колко време ще отсъства за Реал.

Мбапе е диагностициран с разтежение на връзките в лявото коляно
Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе е диагностициран с разтежение на връзките на лявото коляно, съобщават от испанския клуб, но не уточняват колко време той ще се възстановява.

След преглед на Килиан Мбапе, проведен от френски специалисти под наблюдението на медицинския екип на Реал Мадрид, беше потвърдено разтежение на връзки на лявото коляно, както и целесъобразността на консервативното лечение, на което се подлага в момента. Състоянието му ще бъде внимателно наблюдавано“, се казва в изявление на пресслужбата на Реал Мадрид.

Мбапе е участвал в 33 мача за Реал този сезон, като има 38 гола и 6 асистенции.

27-годишният французин играе за Реал Мадрид от лятото на 2024-а. За 2025-a той е отбелязал 59 гола в официални мачове, изравнявайки рекорда на клуба за всички времена за една календарна година, държан преди това от португалския нападател Кристиано Роналдо.

