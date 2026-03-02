БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пер-Матиас Хьогмо: Лудогорец трябва да подобри играта си във финалната третина на терена

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Пер-Матиас Хьогмо: Лудогорец трябва да подобри играта си във финалната третина на терена
Лудогорец трябва да подобри играта си във финалната третина и може да направи това с повече тренировки, заяви старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо след равенството 1:1 срещу Локомотив (Пловдив). "Орлите" не успяха да спечелят втори пореден мач в първенството и вече изостават с 12 точки, а освен това отпаднаха от Лига Европа в директна елиминация с Ференцварош.

"Днес се затруднявахме в създаването на положения, не вземахме правилните решения в последното докосване и заради това не вкарахме. Когато не вкарваме, започваме да внасяме напрежение в отбора. Локомотив не ни оставяше много пространства и трябваше да работим по-добре с топката. В такива мачове най-трудно е да вкараш първия гол", заяви Хьогмо след мача.

"Категорично трябва да подобрим играта ни във финалната третина и това е основното ни предизвикателство. Наистина трябва да работим сериозно в това отношение", каза още той.

"Факт е, че ни се събраха много мачове и искаме да бъдем позитивни, но следващите двубои идват. Това е нещо, с което трябва да се справим. Някои футболисти са ментално изморени от този цикъл, но трябва да запазим спокойствие и да бъдем фокусирани върху това, което ни очаква. Нуждаем се от повече тренировки между мачовете, защото това е най-трудната част във футбола - да създадеш добрите връзки в нападение", завърши треньорът на "орлите".

