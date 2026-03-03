БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Хетафе също нанесе удар по самочувствието на Реал

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
"Тъмно-сините" объркаха допълнително сметките" на мадридчани в Ла Лига.

Хетафе също нанесе удар по самочувствието на Реал
Снимка: БГНЕС
Хетафе поднесе една от изненадите на сезона в Ла Лига. Футболистите на Хосе Бордалас сюрпризираха Реал Мадрид след 1:0 в мач от 26-ия кръг.

На стадион "Сантиаго Бернабеу" точен за "тъмно-сините" бе Мартин Сатриано, който отбеляза през първото полувреме. Двата отбора завършиха двубоя с човек по-малко, тъй като Адриан Лисо и Франко Мастантуоно бяха изгонени с червен картон. Така победителите се върнаха на победния път в шампионата и същевременно объркаха допълнително сметките на играчите, водени от Алваро Арбелоа. По този начин мадридчани допуснаха втора поредна загуба и се отдалечиха от тима на Барселона, който взе 4-токчково предимство на върха във временното класиране в испанския елит.

"Тъмно-сините" заемат 11-та позиция с 26 точки. От своя страна "лос меренгес" продължават да се намират на второто място с 60. На 8 март (неделя) Хетафе ще приеме Бетис, а Реал ще гостува на Селта Виго.

Домакините създадоха първото голово положение. Още във 2-та минута той се освободи и излезе очи в очи с вратаря, стреляйки покрай вратата.

В 11-та минута и гостите стигнаха също до първа сериозна опасност. Тогава Диего Рико стреля от воле, а Трент Александър-Арнолд изчисти от голлинията. 2 минути след това Гонсало Гарсия стреля доста слабо и не затрудни Давид Сория. Нямаше и секунди по-късно, когато Винисиус отново получи чудесна възможност да открие, но отново стреля покрай вратата, излизайки очи в очи със Сория.

В 23-та минута дойде ред и на Арда Гюлер да покаже на какво е способен, но нова намеса на Сурия запази вратата му непокътната.

В 39-та минута гостите сюрпризираха отбраната на мадридчани. Мауро Арамбари се пребори за топката и свали към Мартин Сатриано, който стреля от воле и направи Тибо Куртоа безпомощен.

3 минути по-късно Орелиан Чуамени можеше да постави равенството на таблото, но топката се озова в ръцете на стража.

“Тъмно-сините“ стартираха на висота второто полувреме. „Белите“ сгрешиха при изнасянето на топката и тя бе отнета, като впоследствие Арамбари стреля и се наложи Куртоа да спасява.

Тиаго Питрах отговори в 51-та минута , но неговият шут се озова право в ръцете на Сория. В 60-та минута и Федерико Валверде пробва своя късмет, но с нищо не затрудни стража на гостите.

В 74-та минута останаха съмнения за дузпа след игра с ръка на Хуан Иглесиас в наказателното поле на „тъмно-сините“, но такава не бе отсъдена. Причината е, че той се подпираше с въпросната ръка на земята.

Само минута по-късно Антонио Рюдигер стреля с глава и като по чудо не се разписа.

В 79-та минута „лос бланкос“ изпуснаха златна възможност. Родриго стреля опасно, а Сория отново бе на мястото си и спаси. Впоследствие и Дани Карвахал не успя да отбележи на опразнената врата.

Така се стигна до 90-та минута, когато Франко Мастантуоно се откъсна зад защитата и стреля, но Сория за пореден път не трепна, спасявайки със сетни сили.

В добавеното време Куртоа бе непоколебим при шут на Арамбари от пряк свободен удар и това бе всичко.

