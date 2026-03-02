Под въпрос е провеждането на "Финалисима“ между Испания и Аржентина

Планираният мач "Финалисима“ между европейския шампион Испания и носителя на Копа Америка Аржентина може да бъде отложен, след като Катарската футболна асоциация преустанови всички турнири на своя територия заради ескалацията на напрежението в региона.

Двубоят бе насрочен за 27 март на стадион "Лусаил“ в Доха и попада в официалния прозорец на ФИФА за националните отбори. Срещата предизвикваше сериозен интерес заради възможността на терена да се изправят едни от най-големите звезди на световния футбол в момента, сред които Ламин Ямал и Лионел Меси.

"Футболната асоциация на Катар обявява отлагането на всички турнири, състезания и мачове, считано от днес и до второ нареждане“, се посочва в официално изявление. Оттам допълват, че новите дати ще бъдат обявени чрез официалните канали на федерацията.

Окончателното решение за съдбата на "Финалисима“ е в ръцете на организаторите - УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Заради напрежението в района Футболната асоциация на Бахрейн също отложи всички свои мачове до второ нареждане. Азиатска футболна конфедерация обяви, че отлага срещите от елитната Шампионска лига в региона, както и двубои от втората по сила надпревара и турнира Чалъндж Къп.

Последиците засегнаха и други спортове. Евролига отмени квалификационния турнир adidas NextGen EuroLeague в Абу Даби, позовавайки се на опасения за безопасността и сигурността на участниците.

Към момента не е ясно кога и при какви условия би могъл да се проведе престижният сблъсък между Испания и Аржентина.