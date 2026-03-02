БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лионел Меси поведе Интер Маями към впечатляващ обрат в Орландо

Аржентинецът вкара два гола за успеха с 4:2 и донесе първата победа на "чаплите“ за сезона в МЛС

лионел меси поведе интер маями впечатляващ обрат орландо
Снимка: AP Photo
Слушай новината

38-годишният Лионел Меси отново напомни за класата си, след като реализира два гола при победата на Интер Маями с 4:2 като гост на Орландо Сити в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър.

Това бе първи успех за тима на Хавиер Масчерано през новата кампания, след като в предишния кръг „чаплите“ отстъпиха с 1:2 на ФК Лос Анджелис, където играят Хюн-Мин Сон и Юго Лорис.

Мачът в Орландо не започна по план за шампионите. Домакините поведоха с два гола до почивката. Марко Пашалич откри в 18-ата минута, а Мартин Охеда удвои шест по-късно.

Гостите обаче реагираха силно след паузата. В 49-ата минута Матео Силвети върна едно попадение, а в 57-ата Меси изравни резултата. Срещата вървеше към равенство до заключителните минути, когато Интер Маями нанесе решителния си удар. В 85-ата минута Сеговия осъществи пълния обрат, а малко по-късно домакините останаха с човек по-малко след втори жълт картон на 19-годишния Колин Гъски.

В добавеното време Меси оформи крайното 4:2 с второто си попадение в срещата, подпечатвайки впечатляващата победа и първите точки за своя тим през сезона.

В останалите двубои от деня Остин ФК победи Ди Си Юнайтед, Ню Йорк Сити се наложи с 2:1 като гост на Филаделфия Юниън, а Сан Диего ФК спечели срещу Сент Луис Сити с 2:0.

