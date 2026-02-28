БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 01:25 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Божидар Краев се разписа при убедителната победа Уестърн Сидни Уондърърс

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Българинът остана на терена до 87-ата минута.

божидар краев допринесе победата уестърн мач австралийската лига

Българският национал Божидар Краев се разписа при победата на Уестърн Сидни Уондърърс с 4:0 като гост на ФК Макартър в среща от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия.

Атакуващият футболист започна като титуляр и се отблагодари за доверието с попадение в 24-ата минута, когато реализира втория гол за своя тим и даде сериозен импулс на гостите по пътя към категоричния успех. Краев остана на терена до 87-ата минута, когато беше заменен.

С убедителната победа Уестърн Сидни Уондърърс сложи край на колебливата си серия в последните мачове и записа пети успех от началото на сезона. Въпреки това тимът остава на предпоследното, 11-о място във временното класиране.

#Уестърн Сидни Уондърърс #Божидар Краев

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....

Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом
Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом
Лионел Меси вкара от дузпа и донесе успеха на Интер Маями в контрола Лионел Меси вкара от дузпа и донесе успеха на Интер Маями в контрола
Чете се за: 01:07 мин.
Дик Адвокаат прекратява кариерата си Дик Адвокаат прекратява кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване
Чете се за: 00:52 мин.
Бивш футболист на Левски продължава кариерата си в Бразилия Бивш футболист на Левски продължава кариерата си в Бразилия
Чете се за: 00:50 мин.
Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара
Чете се за: 02:35 мин.

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
