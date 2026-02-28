Божидар Краев се разписа при убедителната победа Уестърн Сидни Уондърърс

Българският национал Божидар Краев се разписа при победата на Уестърн Сидни Уондърърс с 4:0 като гост на ФК Макартър в среща от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия.

Атакуващият футболист започна като титуляр и се отблагодари за доверието с попадение в 24-ата минута, когато реализира втория гол за своя тим и даде сериозен импулс на гостите по пътя към категоричния успех. Краев остана на терена до 87-ата минута, когато беше заменен.

С убедителната победа Уестърн Сидни Уондърърс сложи край на колебливата си серия в последните мачове и записа пети успех от началото на сезона. Въпреки това тимът остава на предпоследното, 11-о място във временното класиране.