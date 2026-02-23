Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара

Четири мача от първенството на Мексико бяха отложени, след като в района на град Гуадалахара избухна вълна от насилие – един от градовете-домакини на мачове от Световното първенство това лято, след военна операция, при която загина Немесио Осегера – Ел Менчо. Ел Менчо беше лидер на картела "Халиско Ново поколение".

59-годишният Ел Менчо беше мозъкът на този картел, както и негов лидер. Той почина в ареста, след като беше ранен при престрелка и арестуван.

Министерството на отбраната на страната обясни, че операцията на специалните сили на тихоокеанското крайбрежие на Мексико в щата Халиско е била активирана след множество сигнали и координация на различни институции.

Мексиканската лига заяви на страниците си в социалните медии, че два мача от най-високо ниво на мъжкото първенство, насрочени за неделя - Керетаро срещу ФК Хуарес и Чивас (Гуадалахара) срещу Америка в женската лига - са отложени за неопределено време. Два мача от втора дивизия, насрочени за неделя, също бяха отменени, съобщиха местните медии.

По всяка вероятност обаче планираната за сряда контролна среща на националния отбор на Мексико срещу Исландия – която ще се състои на стадион „Корехидора“ в Керетаро, остава по план. Също така и организаторите на турнира по тенис в Акапулко – високорейтингово състезание, остава според програмата и ще започне в понеделник. Същото се отнася и за турнира при жените в Мерида.

След съобщенията за смъртта на Ел Менчо, подозирани в членство на картела хора блокираха магистрали със запалени автомобили рали и подпалиха бизнес-обекти в повече от половин дузина щати. Няма съобщения за жертви сред цивилните.

В популярния плажен курорт Пуерто Валярта в Халиско, уплашени туристи в социалните медии описаха струи „тъмен дим“, издигащи се в небето от залива. Авиокомпаниите „Еър Канада“, „Юнайтед Еърлайнс“, „Аеромексико“ и „Америка Еърлайнс“ отмениха полетите си в района.