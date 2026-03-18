БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ разгроми Челси в Лондон и продължава безапелационно напред

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Парижани спечелиха с 3:0 на "Стамфорд Бридж“ и с общ резултат 8:2 се класираха за четвъртфиналите

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Пари Сен Жермен демонстрира класа и категорично надви Челси с 3:0 като гост в реванша от осминафиналите на Шампионска лига, с което оформи убедителен общ резултат 8:2.

Френският шампион реши всичко още в началото на срещата. В 6-ата минута Хвича Кварацхелия се възползва от груба грешка в защитата на домакините и откри резултата, а само девет минути по-късно Брадли Баркола удвои след бърза и отлично развита контраатака.

"Сините“ опитаха да реагират, като Енцо Фернандес и Педро Нето създадоха напрежение пред вратата, но без резултат. В същото време гостите продължиха да контролират темпото и да създават по-опасните ситуации. Попадение на Кварацхелия в 32-ата минута бе отменено заради засада.

След почивката Челси показа желание да върне интригата, но усилията на играчите на домакините не доведоха до попадение. Най-близо до гол бе резервата Лиъм Делап, чийто удар бе спасен от вратаря Матвей Сафонов.

В 62-ата минута ПСЖ нанесе и третия си удар. След нова отлично развита атака топката стигна до появилия се от пейката Сени Маюлу, който с прецизен удар оформи крайното 0:3.

До края на срещата парижани контролираха събитията на терена, а Сафонов се отличи с още няколко добри намеси, запазвайки мрежата си суха.

С категоричното си представяне Пари Сен Жермен затвърди отличната си форма срещу английски съперници и уверено продължава към следващата фаза, където ще срещне победителя от двойката между Ливърпул и Галатасарай.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Челси #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ