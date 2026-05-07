Егото е победено

Стефан Георгиев
Чете се за: 06:15 мин.
Помните ли времената, в които в Париж заедно играеха Лионел Меси, Килиан Мбапе и Неймар? Да, звучеше невероятно, но три от най-големите звезди на футболното ни съвремие бяха рамо до рамо, опитвайки се да превърнат Пари Сен Жермен в хегемон не само във Франция, но и в Европа. Не се получи. Отборът така и не можеше да спечели Шампионската лига. Дори отпадаше рано-рано във фазата на елиминациите, а механизмът така и не заработи и Меси, Мбапе и Неймар все по-често и по-често изглеждаха като играчи, загубили мотивация и незнаещи как да помогнат на тима си.

Човек трудно би повярвал, че ако не можеш да побеждаваш с тези тримата в състава си, то ще постигнеш по-голяма сполука, когато те си тръгнат. Но спортът предлага какви ли не сензационни развои. И ето – Пари Сен Жермен за втора поредна година е на финал в Шампионската лига, като Луис Енрике дори ще може да защити трофея си от миналата година. „Изстреляйте ни на финала!“ гласеше огромния надпис в минутите преди началото на снощния реванш между Байерн Мюнхен и ПСЖ, издигнат като част от хореографията на привържениците на баварците.

Посланието ни беше чуто и видяно сякаш от гостите, които се изстреляха към битката за титлата още в третата минута – без да губят време. Там, където бяха спрели представлението преди една седмица във френската столица след онова лудо 5:4. И светът отново притихна в очакване на ново невиждано зрелище. Но не и този път. Луис Енрике избра доста по-прагматичния, спокоен, уравновесен и вероятно правилен подход, за да може за втори пореден път да опита да вдигне високо над главата си купата с ушите.

Съперникът във финала ще бъде Арсенал, който изповядва коренно различна идеология от тази на Байерн. Микел Артета (който между другото преди над 25 години беше част от Барселона, когато там все още се подвизаваше и Луис Енрике) разчита доста повече на отбраната, отколкото на атракцията, така че вероятно повечето хора няма да очакват бляскав финал. Но и миналата година много анализатори бяха готови да се обзаложат, че мачът между Пари Сен Жермен и Интер ще заложат на предпазливостта. Нищо подобно. Безмилостно 5:0 за французите. И един танц на Енрике на „Алианц Арена“ в изблик на радост. Точно както и снощи. Именно испанският специалист е архитектът на днешния успех, някак изградил отбора от пепелта и разпадащата се структура, за която прекалено голяма вина имаше егото на споменатите Меси, Мбапе и Неймар.

Сега Луис Енрике посяга към още един трофей в Шампионската лига, след като триумфира и през 2015 с Барселона. С едни други Меси и Неймар, които играеха с наслада, усмивка, неистово желание. А и все пак бяха малко по-млади.

Не ме разбирайте погрешно – ПСЖ и сега разполага с огромни футболни знаменитости. Но атмосферата изглежда по-спокойна и отдадена на колектива, вместо на личността. Пример за това е смяната снощи на носителя на Златната топка за миналата година Осман Дембеле, който напусна терена около 60-ата минута. Без да се сърди, без да се цупи, без да казва и думичка. Просто поздрави Енрике край страничната линия. Защото това се изисква от един здрав и целеустремен колектив. С лидер Маркиньос, който вече има неразривна връзка с Луис Енрике. Бразилецът държи здраво отбраната на парижани. Защита, която някак издържа на шеметния Байерн Мюнхен, който подобри всякакви рекорди по отбелязани голове в Бундеслигата през настоящия сезон. Хари Кейн отправи един изстрел за целия мач – в 94-ата минута на мача, когато вкара и изравнителния гол. Комплименти и за Уилям Пачо – партньора на Маркиньос в центъра на отбраната. Отсъствието на десния бек Ашраф Хакими сякаш не се усети. Енергията от моторите в центъра на игрището Витиня, Фабиан Руис и Жоао Невеш заслужава само похвали.

А какво да кажем за Хвича Кварацхелия?! Грузинският маестро изигра един от най-добрите си мачове с екипа на Пари Сен Жермен. Единственият слаб пост в момента в състава на Енрике сякаш е вратарският, което също вече звучи като излишна критика след стабилния мач, който изнесе срещу Байерн Матвей Сафонов.

Пари Сен Жермен ще бъде фаворит на 30 май в Будапеща. Това е сигурно. Което далеч не притеснява Луис Енрике. Той вече знае как да побеждава. И да накара футболистите около себе си да не мислят чак толкова много за собственото си его.

