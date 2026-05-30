Дезире Дуе: Ще търсим трета поредна титла в Шампионска лига

Футболистът на ПСЖ е категоричен, че отборът има глад за още успехи.
Един от най-добрите футболисти на Пари Сен Жермен във финала срещу Арсенал, спечелен с дузпи, Дезире Дуе, бе сред най-щастливите след успеха.
Парижани спечелиха втори пореден трофея в надпреварата, след като надиграха Интер с 5:0 през миналия сезон.
"Нямам думи. Първата ни титла беше невероятна, но имахме това желание да се върнем и да спечелим и втората. Това е за нашите семейства, за нашите братя, за нашите сестри, благодарим им. Обичам прекалено този отбор! И това съвсем не е краят! Втората купа от Шампионската лига е спечелена, ще продължим да работим и ще търсим трета поредна", каза френският национали бивш футболист на Рен пред микрофоните на телевизия M6.