Букайо Сака: Финалът няма да се реши от минути, а от определени моменти

Арсенал е напълно готов за големия финал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, а един от лидерите на лондонския тим Букайо Сака е убеден, че отборът разполага с необходимите качества, за да се пребори за исторически успех.

Английският национал подчерта, че в състава цари отлично настроение преди решителния двубой на „Пушкаш Арена“ в Будапеща и всички са наясно с възможността да оставят имената си в историята на клуба.

"Ние сме ентусиазирани. Знаем, че можем да направим история и това е достатъчна мотивация за Арсенал“, заяви Сака по време на официалната пресконференция преди финала.

Крилото обърна внимание и на дългия път, който тимът е изминал под ръководството на Микел Артета, като отбеляза, че успехът е плод на постоянство и взаимна подкрепа в трудните моменти.

"Микел Артета ясно заяви, че мисията му е да върне клуба на върха. Гордея се, че постигнахме това. Беше дълго пътуване с някои разочарования, но се подкрепяхме взаимно и продължихме напред“, каза още английският национал.

Според Сака ключът към успеха няма да бъде в продължителното надмощие на един от двата отбора, а в способността да се реагира правилно в най-важните моменти от срещата.

Финалът на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал ще се играе тази вечер на „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Победителят ще се изкачи на европейския футболен връх, а за „артилеристите“ това може да се превърне в най-паметната вечер в клубната история.