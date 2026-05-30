Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Букайо Сака: Финалът няма да се реши от минути, а от определени моменти

Звездата на Арсенал вярва, че "артилеристите“ са готови да се преборят за първата си титла в Шампионската лига срещу ПСЖ

Арсенал е напълно готов за големия финал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, а един от лидерите на лондонския тим Букайо Сака е убеден, че отборът разполага с необходимите качества, за да се пребори за исторически успех.

Английският национал подчерта, че в състава цари отлично настроение преди решителния двубой на „Пушкаш Арена“ в Будапеща и всички са наясно с възможността да оставят имената си в историята на клуба.

"Ние сме ентусиазирани. Знаем, че можем да направим история и това е достатъчна мотивация за Арсенал“, заяви Сака по време на официалната пресконференция преди финала.

Крилото обърна внимание и на дългия път, който тимът е изминал под ръководството на Микел Артета, като отбеляза, че успехът е плод на постоянство и взаимна подкрепа в трудните моменти.

"Микел Артета ясно заяви, че мисията му е да върне клуба на върха. Гордея се, че постигнахме това. Беше дълго пътуване с някои разочарования, но се подкрепяхме взаимно и продължихме напред“, каза още английският национал.

Според Сака ключът към успеха няма да бъде в продължителното надмощие на един от двата отбора, а в способността да се реагира правилно в най-важните моменти от срещата.

Финалът на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал ще се играе тази вечер на „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Победителят ще се изкачи на европейския футболен връх, а за „артилеристите“ това може да се превърне в най-паметната вечер в клубната история.

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Композиция с глаголическо „Слово" се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Будапеща под засилена охрана преди финала в Шампионската лига
