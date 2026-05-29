Арсенал си гарантира над 100 милиона евро от Шампионската лига

Арсенал си осигури сериозни финансови постъпления от участието си в Шампионската лига през сезон 2025/26, като само достигането до финала гарантира на клуба минимум 105,6 милиона евро, съобщава BBC.

Сумата може да нарасне до около 150 милиона евро в зависимост от приходите от телевизионни права, разпределяни от УЕФА. При евентуална победа над ПСЖ във финала, "артилеристите“ ще получат още средства, като наградният фонд ще достигне поне 109,5 милиона евро само от спортни резултати.

Отборът на Микел Артета натрупа сериозни приходи още в груповата фаза, където прибра 18,62 милиона евро за участие и допълнителни 16,8 милиона за осемте си победи. Към тях бяха добавени бонуси за класиране сред първите осем и за първото място в групата.

В елиминационната фаза Арсенал получи 11 милиона евро за осминафиналите, 12,5 милиона за четвъртфиналите и 15 милиона за полуфиналите. Самото достигане до финала носи още 18,5 милиона евро, като при триумф сумата ще нарасне до 25 милиона.

Финалът на турнира ще се играе на 30 май на "Пушкаш Арена“ в Будапеща и ще започне в 19:00 часа.