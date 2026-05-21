Усман Дембеле: Ще бъда напълно готов за финала на Шампионската лига, нямам съмнение

Нападателят на Пари Сен Жермен и актуален носител на "Златната топка" Осман Дембеле заяви, че ще бъде на линия за финала в Шампионската лига срещу Арсенал, въпреки притесненията около физическото му състояние.

Французинът беше заменен още в 27-ата минута при загубата от ФК Париж в първенството, което породи съмнения дали ще успее да се възстанови навреме за решителния двубой на 30 май в Будапеща. Самият Дембеле обаче увери, че проблемът не е сериозен.

"Справям се много добре. Имах лек страх срещу ФК Париж, но съм добре и ще бъда готов за финала. Очаквам да съм напълно готов и нямам съмнение, че ще бъда на терена“, каза той пред RMC Sport.

Футболистът призна, че е предпочел да не рискува заради предишните си травми.

"Имах много контузии в кариерата си, включително преди важни мачове. Затова реших да спра навреме, за да не поемам излишен риск“, допълни Дембеле.

През настоящия сезон той има 19 гола в 39 мача, като седем от попаденията му са в хода към финала в най-престижния европейски клубен турнир. В ПСЖ се надяват именно неговата форма да помогне на тима да защити трофея си и да затвърди доминацията си на континенталната сцена.