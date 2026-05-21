Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

Усман Дембеле: Ще бъда напълно готов за финала на Шампионската лига, нямам съмнение

Чете се за: 01:37 мин.
Звездата на ПСЖ разсея притесненията около контузията си преди сблъсъка с Арсенал в Будапеща

Нападателят на Пари Сен Жермен и актуален носител на "Златната топка" Осман Дембеле заяви, че ще бъде на линия за финала в Шампионската лига срещу Арсенал, въпреки притесненията около физическото му състояние.

Французинът беше заменен още в 27-ата минута при загубата от ФК Париж в първенството, което породи съмнения дали ще успее да се възстанови навреме за решителния двубой на 30 май в Будапеща. Самият Дембеле обаче увери, че проблемът не е сериозен.

"Справям се много добре. Имах лек страх срещу ФК Париж, но съм добре и ще бъда готов за финала. Очаквам да съм напълно готов и нямам съмнение, че ще бъда на терена“, каза той пред RMC Sport.

Футболистът призна, че е предпочел да не рискува заради предишните си травми.

"Имах много контузии в кариерата си, включително преди важни мачове. Затова реших да спра навреме, за да не поемам излишен риск“, допълни Дембеле.

През настоящия сезон той има 19 гола в 39 мача, като седем от попаденията му са в хода към финала в най-престижния европейски клубен турнир. В ПСЖ се надяват именно неговата форма да помогне на тима да защити трофея си и да затвърди доминацията си на континенталната сцена.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #Усман Дембеле

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия"?
