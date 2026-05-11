Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига

Германецът получи наряд за сблъсъка между Пари Сен Жермен и Арсенал, УЕФА обяви съдиите за финалите в трите турнира

Германският арбитър Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал, съобщиха от УЕФА.

Реферът от Берлин е сред най-опитните съдии в европейските клубни турнири през последните години, като през настоящия сезон е бил главен съдия на девет срещи в надпреварата. Сред тях са и два двубоя на Арсенал – първият четвъртфинал срещу Спортинг и полуфиналният реванш срещу Атлетико Мадрид.

Назначението на Зиберт го нарежда сред малцината германски арбитри, ръководили финал в най-престижния европейски клубен турнир. Преди него това са правили Хелмут Круг, Маркус Мерк, Херберт Фандел и Феликс Брих.

Помощници на германеца във финала ще бъдат сънародниците му Ян Зайдел и Рафаел Фолтин. Зиберт ще бъде и единственият представител на Германия сред съдиите на предстоящото Световно първенство през 2026 година.

От УЕФА обявиха и назначенията за останалите два европейски клубни финала. Французинът Франсоа Летексие, който ръководи финала на Евро 2024, ще бъде главен съдия на сблъсъка във Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила.

Финалът в Лигата на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано е поверен на италианеца Маурицио Мариани.

