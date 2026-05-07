Нойер: Липсваше ни инстинктът на убиец в атака

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер призна, че на баварците е липсвала нужната хладнокръвност пред гола при равенството 1:1 срещу Пари Сен Жермен, което изпрати френския шампион на втори пореден финал в Шампионската лига, съобщава Reuters. Така германският гранд се прости с мечтата за требъл и ще трябва да се задоволи само с трофеите на домашната сцена.

„Липсваше ни инстинктът на убиец в атака. Не създадохме достатъчно чисти положения, въпреки че имахме ситуации, от които можехме да отбележим“, коментира опитният страж след двубоя.

Нойер направи сравнение с представянето на ПСЖ в първия мач между двата тима, когато парижани се възползваха максимално от шансовете си.

„Погледнете Париж – те бяха безпощадни и реализираха почти всяка възможност. Точно това ни липсваше и на нас тази вечер. Бяхме близо до финала, но не успяхме да довършим започнатото“, добави 40-годишният германец.

Стражът на Байерн подчерта още, че подкрепата от трибуните е дала сериозен импулс на отбора, но решителността в последната третина е отсъствала.